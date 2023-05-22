Курский губернатор сообщил об отключении света в поселке из-за обстрела

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Поселок Краснооктябрский в Глушковском районе Курской области остался без света после обстрела со стороны Украины, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения», — написал он в своем телеграм-канале.

22 мая об обстрелах сообщали губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Белгородской области Вячеслав Гладков. Последний также заявил о проникновении в регион диверсионной группы. В области ввели режим контртеррористической операции.

В Брянской области обстрелу подверглись два села — Соловьевка и Хоромное. Среди местных жителей пострадавших не было, однако был уничтожен один жилой дом, повреждены домовладение и хозяйственные постройки, уточнял Богомаз.

Днем 22 мая в Грайворонский городской округ Белгородской области проникли украинские диверсанты. По словам главы региона, в результате атаки восемь человек получили ранения, погибших нет. Кроме того, большинство жителей округа покинули территорию, в школах области торжественные линейки и церемонии последнего звонка перевели в дистанционный формат.