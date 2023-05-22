Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Соловьевка

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Село Соловьевка в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу, заявил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Утром 22 мая Богомаз сообщил о минометном обстреле села Хоромное, которое находится менее чем в 20 км от Соловьевки. Тогда также никто не пострадал, загорелись домовладение и хозяйственная постройка, добавил губернатор.

С начала спецоперации на Украине власти российских приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В Брянской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с прошлого октября — режим среднего реагирования.