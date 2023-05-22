Брянский губернатор заявил о минометном обстреле села в области

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ВСУ обстреляли село Хоромное Климовского района в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки», — сказал он. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников с начала спецоперации на Украине. 16 мая Богомаз сообщил, что российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над городом Клинцы. 13 мая губернатор говорил, что дрон атаковал консервный завод «Консервсушпрод» в Стародубе Брянской области и повредил крышу здания.



В Брянской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с прошлого октября — режим среднего реагирования.