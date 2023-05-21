Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой

Разрушенные дома в Артемовске (Фото: РИА Новости)

Фотографии разрушенного после сброса атомной бомбы японского города Хиросима напоминают нынешнюю обстановку в Артемовске (Бахмуте). Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Kyodo.

При этом он отметил, что теперь Хиросима — это современный мирный развивающийся город. Он выразил надежду, что такая же трансформация в будущем ждет и Бахмут.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном контроле над городом, на следующий день эту информацию подтвердило Минобороны. Операция по взятию города длилась 224 дня. С 25 мая начнется вывод военных ЧВК из города, позиции передадут российским военным.

Зеленский сегодня заявил, что бои за город продолжаются. «Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся, я называть не буду», — сказал он.