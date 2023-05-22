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МИД Китая вызвал посла Японии из-за «очернения» страны на G7

МИД Китая: Япония сотрудничала с другими странами, чтобы очернить Китай на G7

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии Таре Хидэо и выразил протест в связи с попытками «очернить» страну на мероприятиях в рамках саммита «Большой семерки». Об этом говорится в сообщении МИД Китая.

«Япония, председательствующая в «Большой семерке» в этом году, сотрудничала с другими странами, чтобы очернить и напасть на Китай в ряде мероприятий и совместных деклараций саммита», — утверждается в заявлении внешнеполитического ведомства Китая. В нем подчеркивается, что Япония в числе других государств «грубо вмешивалась» во внутренние дела Китайской Народной Республики, нарушая основные принципы международного права.

Сунь Вэйдун отметил, что Тайвань — это китайская территория, и решение тайваньского вопроса — дело исключительно китайского народа. По его словам, эта тема лежит в основе политических китайско-японских отношений, «это непреодолимая красная черта».

20 мая Китай выразил решительный протест заявлениям, сделанным на саммите G7 в связи с ситуацией вокруг Тайваня и китайской ядерной энергетики. Также руководство страны раскритиковало односторонние санкции США, названные «экономическим принуждением». «Мы советуем G7 не быть соучастниками экономического принуждения», — добавили в МИД Китая.

Издание Politico предупреждало перед саммитом об опасности для единства стран, входящих в G7, из-за «китайской угрозы». По данным издания, Япония и США серьезно относятся к потенциальной угрозе вторжения Китая на Тайвань и стремятся объединить своих европейских союзников для противостояния Пекину, однако некоторые члены «Большой семерки» не считают эту угрозу приоритетной.

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

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