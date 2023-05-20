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Китай призвал G7 не становиться соучастниками экономического принуждения

МИД Китая: мы советуем G7 не быть соучастниками экономического принуждения
Вид на Тайбэй
Вид на Тайбэй (Фото: Karsten Wrobel / imageBROKER.com / Global Look Press)

Китай выразил решительный протест заявлениям, сделанным на саммите «Большой семерки» (G7) в связи с ситуацией вокруг Тайваня и китайской ядерной энергетики. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Большая семерка» говорит о «движении к миру, стабильности и процветанию», но на самом деле она препятствует международному согласию, наносит ущерб региональной стабильности и подавляет развитие других стран. Такие действия не вызывают никакого международного доверия», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

В Пекине подчеркнули, что Тайвань является китайской территорией, а решение тайваньского вопроса — «делом китайского народа». Также в Китае раскритиковали «экономическое принуждение» — так назвали односторонние санкции США, введенные против республики. «Мы советуем G7 не быть соучастниками экономического принуждения», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Китае заявили о твердой приверженности ядерной безопасности и международной системе, ядром которой является ООН. При этом, как отметили в министерстве, «международное сообщество не приемлет «западных правил», в которых доминирует «Большая семерка». В заключение в МИД Китая заявили, что «эпоха, когда несколько развитых стран Запада бессмысленно вмешивались во внутренние дела других стран и манипулировали глобальными процессами, ушла навсегда». В связи с этим республика призвала членов G7 «соответствовать веянию времени» и сосредоточиться на «решении собственных проблем».

20 мая страны «Большой семерки» выразили готовность к сотрудничеству с Китаем «в решении глобальных проблем, а также в областях, представляющих общий интерес, учитывая его роль в международном сообществе и размер экономики». При этом в G7 предпримут шаги для «уменьшения чрезмерной зависимости в критически важных цепочках поставок» от Китая.

Перед саммитом Politico сообщало об опасности для единства G7 из-за «китайской угрозы». По данным издания, США и Япония серьезно относятся к потенциальной угрозе вторжения Китая на Тайвань и стремятся объединить своих европейских союзников для противостояния Китаю, тогда как некоторые члены G7 не считают «китайскую угрозу» приоритетной.

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