Спецпосланник Китая приедет в Москву на следующей неделе

Ли Хуэй (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Спецпосланник Китая Ли Хуэй приедет в Москву на следующей неделе, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ли Хуэй был послом Китая в России в 2009–2019 годах.

16–17 мая Ли Хуэй был на Украине и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским, а также с другими высокопоставленными лицами — главой офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Стороны обменялись мнениями по политическому урегулированию кризиса на Украине и о китайско-украинских отношениях», — говорится в публикации МИД Китая. В частности, посол рассказал о «четырех принципах», выдвинутых главой Китая Си Цзиньпином. Помимо Украины и России в списке стран, которые должен посетить Ли Хуэй для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, — Польша, Франция и Германия.

19 мая источник «РИА Новости» в Евросоюзе сообщил, что Ли Хуэй также должен посетить Брюссель, где он встретится с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Энрике Мором и другими чиновниками. Собеседник не назвал агентству точные даты приезда.