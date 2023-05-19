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Патрушев заявил о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

На Европу надвигается радиоактивное облако после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом на Украину, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, США «помогли» Киеву, «надавив на своих сателлитов» и отправив туда снаряды с обедненным ураном.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — сказал секретарь Совбеза (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, утверждает он, Вашингтон «разрабатывает и уже использует химическое и биологическое оружие», в том числе на Украине.

В конце апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон передал Киеву тысячи боеприпасов Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Москва сочла это началом применения оружия с ядерным компонентом. Если это произойдет, то «Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — говорил президент России Владимир Путин.

В мае власти Тернополя, комментируя сообщения о том, что в городе уничтожен склад боеприпасов с обедненным ураном, назвали это фейком. По словам главы областной администрации Владимира Труша, «никакие боеприпасы во время ракетного обстрела не взрывались, обедненного урана в Тернополе нет». Минобороны России сообщало об ударах по складам западного оружия в Тернополе.

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