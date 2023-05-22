Руководство США организовало разрушения в Артемовске (украинское название — Бахмут) и Хиросиме после сброса ядерной бомбы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, оценив сравнение украинского президента Владимира Зеленского Артемовска с пострадавшей Хиросимой.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Зеленский по итогам саммита G7 заявил, что фотографии разрушенной после сброса атомной бомбы Хиросимы напоминают нынешнюю обстановку в Бахмуте. Он отметил, что Хиросима сейчас — современный развивающийся город, и выразил надежду, что такая же трансформация ждет и Бахмут.

20 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном контроле над Артемовском, на следующий день эту информацию подтвердило Минобороны России. Зеленский утверждает, что бои за город продолжаются. Он добавил, что украинские военные находятся в Бахмуте и выполняют «очень важную задачу», при этом отказавшись называть место, где они находятся.

Пригожин опроверг его слова, сказав, что в Бахмуте «нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных». Он добавил, что либо украинский президент «лукавит», либо «не в курсе, что происходит на земле».

Жертвами атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года стали 140 тыс. человек. 9 августа американские ВВС сбросили бомбу на город Нагасаки, где погибли 70 тыс. жителей.