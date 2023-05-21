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Пресс-секретарь Зеленского заявил, что его неправильно поняли о Бахмуте

Пресс-секретарь Никифоров заявил, что слова Зеленского о Бахмуте неправильно поняли
У Зеленского спросили, остается ли город под контролем Украины и взяла ли его Россия. Тот ответил: «Я думаю, нет». Киев заявил, что возникла путаница. Минобороны России заявило, что город взят
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Слова украинского президента Владимира Зеленского о ситуации в Бахмуте (Артемовск) были неверно интерпретированы журналистами, глава государства не признавал утрату контроля над городом, написал представитель политика Сергей Никифоров в Facebook (владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Путаница возникла из-за того, что журналисты задали два вопроса подряд: «Господин президент, остается ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россияне говорят, что взяли Бахмут». После чего Зеленский ответил: «Я думаю, нет». «На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. В этом месте ничего нет», — добавил глава государства.

Представитель Зеленского подчеркнул, что тот ответил именно на второй вопрос, «таким образом президент опроверг взятие Бахмута».

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что его неправильно поняли о Бахмуте
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Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер рассказал в Twitter, что обсудил ответ Зеленского с его командой, которая также не подтвердила утрату над последними районами Бахмута. По их словам, под словами о потере города имелось в виду, что он полностью разрушен.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном контроле над городом днем 20 мая, в ночь на 21 мая это подтвердило Минобороны России. «На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — заявили в ведомстве. Президент Владимир Путин поздравил бойцов частной организации и вооруженные силы России, «которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов».

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Владимир Зеленский Украина Артёмовск (Бахмут) ДНР
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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