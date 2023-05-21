Макрон назвал предоставление самолета Зеленскому вопросом чести

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Владимиру Зеленскому самолета для визита на саммит G7 в Японии было вопросом чести для Парижа.

Утром 20 мая Макрон написал в своем Twitter: «Самолет в цветах Французской Республики прибыл в Хиросиму. На борту украинская делегация, которая прибыла на G7, чтобы работать с нами и нашими партнерами. За победу Украины. За возвращение мира в Европе».

В Елисейском дворце заявили, что предоставить правительственный самолет попросила украинская сторона. Во французском правительстве согласились, объяснив это тем, что Макрон — глава государства, дольше всех знающий Зеленского. Также этот шаг призван продемонстрировать поддержку Киева со стороны Парижа, отмечает BFMTV.

«Вопросом чести для Франции было сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны с самого начала. Мы поддерживаем Украину всеми средствами, но мы не вступаем в этот конфликт. Нужно строить мирные решения, это и есть дипломатия», — сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).

По мнению французского президента, присутствие Зеленского на саммите может «изменить правила игры» для Украины. «Это уникальная возможность для Владимира Зеленского обсудить [вопросы] со своими союзниками по G7, а также выступить в защиту Украины против российского вторжения с лидерами стран Юга, приглашенными на саммит», — отмечал Макрон.

На полях саммита Зеленский впервые после начала российской военной операции встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Также он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и премьером Японии Фумио Кисидой. Зеленский рассчитывал встретиться и с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силва, но тот не ответил на предложение.