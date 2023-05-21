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Макрон назвал предоставление самолета Зеленскому вопросом чести

Макрон назвал предоставление самолета Зеленскому для визита на саммит G7 вопросом чести

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Владимиру Зеленскому самолета для визита на саммит G7 в Японии было вопросом чести для Парижа.

Утром 20 мая Макрон написал в своем Twitter: «Самолет в цветах Французской Республики прибыл в Хиросиму. На борту украинская делегация, которая прибыла на G7, чтобы работать с нами и нашими партнерами. За победу Украины. За возвращение мира в Европе».

В Елисейском дворце заявили, что предоставить правительственный самолет попросила украинская сторона. Во французском правительстве согласились, объяснив это тем, что Макрон — глава государства, дольше всех знающий Зеленского. Также этот шаг призван продемонстрировать поддержку Киева со стороны Парижа, отмечает BFMTV.

«Вопросом чести для Франции было сделать так. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны с самого начала. Мы поддерживаем Украину всеми средствами, но мы не вступаем в этот конфликт. Нужно строить мирные решения, это и есть дипломатия», — сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).

По мнению французского президента, присутствие Зеленского на саммите может «изменить правила игры» для Украины. «Это уникальная возможность для Владимира Зеленского обсудить [вопросы] со своими союзниками по G7, а также выступить в защиту Украины против российского вторжения с лидерами стран Юга, приглашенными на саммит», — отмечал Макрон.

На полях саммита Зеленский впервые после начала российской военной операции встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Также он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и премьером Японии Фумио Кисидой. Зеленский рассчитывал встретиться и с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силва, но тот не ответил на предложение.

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Саммит G7 в японском городе Хиросима проходил с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. На мероприятие также пригласили делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Южной Кореи, с Островов Кука и из Союза Коморских Островов.

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Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Франция Украина G7 саммит G7
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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