BFMTV узнал, почему Зеленский прибыл на саммит G7 на самолете Франции

Макрон согласился предоставить украинской делегации самолет для прибытия на саммит G7, поскольку он — глава государства, дольше всех знающий Зеленского, сообщили в Елисейском дворце. Этот шаг призван показать поддержку Киева

Фото: Kyodo / Reuters

Франция предоставила правительственный самолет президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот прилетел в Хиросиму для участия в саммите G7, по просьбе украинской стороны, сообщает BFMTV.

По словам источника телеканала в Елисейском дворце, французская сторона согласилась, поскольку президент Эмманюэль Макрон — глава государства, дольше всех знающий Зеленского. «Его принимали в Елисейском дворце еще до того, как он был избран президентом», — сообщил собеседник канала. Также этот шаг призван продемонстрировать поддержку Киева со стороны Парижа, отмечает BFMTV.

О том, что лайнер был предоставлен украинской делегации по просьбе Киева, также сообщает AFP.

BFMTV передает, что перед прибытием в Хиросиму Зеленский на этом же самолете прилетел в Джидду, где участвовал в саммите Лиги арабских государств. Он призвал страны — члены объединения не игнорировать военные действия на Украине и присоединиться к представленной Киевом «формуле мира».

Утром 20 мая Макрон написал в Twitter: «Самолет в цветах Французской Республики прибыл в Хиросиму. На борту украинская делегация, которая прибыла на G7, чтобы работать с нами и нашими партнерами. За победу Украины. За возвращение мира в Европе». Французский президент выразил уверенность, что присутствие Зеленского на саммите поможет Украине «изменить правила игры» в ходе конфликта с Россией.

Макрон ранее говорил, что хочет победы Киева, но против того, чтобы Россия «была разгромлена». В мае он выразил мнение, что Москва потерпела «геополитическое поражение» и впала в зависимость от Пекина. В МИД России на это заявили, что Макрон пытается выдать желаемое за действительное. В Кремле выразили несогласие со словами президента Франции, отметив, что отношения с Китаем «носят характер стратегического особенного партнерства».