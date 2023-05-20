Макрон заявил об уникальной возможности для Зеленского на саммите G7

Зеленский прилетел на саммит G7 в Японию 20 мая. Самолет, по данным AFP, ему предоставила Франция. Украинский президент намерен провести переговоры в том числе с лидерами США и Японии

Эмманюэль Макрон (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Присутствие украинского президента Владимира Зеленского на саммите лидеров G7 может «изменить правила игры» для Украины, заявил в ходе двусторонней встречи с ним в японской Хиросиме, где проходит мероприятие, французский президент Эмманюэль Макрон, передает BFMTV.

«Это уникальная возможность для Владимира Зеленского обсудить [вопросы] со своими союзниками по G7, а также выступить в защиту Украины против российского вторжения с лидерами стран Юга, приглашенными на саммит», — отметил Макрон.

Саммит G7 в японском городе Хиросима проходит с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Южной Кореи, с Островов Кука и из Союза Коморских Островов.

Зеленский прилетел на саммит 20 мая на самолете, предоставленном Францией «по просьбе украинцев», отмечает AFP со ссылкой на дипломатический источник. До последнего момента информация о его визите в Хиросиму была противоречивой. Токио еще накануне саммита официально сообщал, что Зеленский примет участие в онлайн-формате. Кроме Макрона он должен провести встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Внезапный приезд Зеленского на саммит станет потенциальной «ловушкой» для лидеров стран, не входящих в G7, писал Bloomberg со ссылкой на источники среди бразильских чиновников. Так, Зеленский уже попросил о встрече президента Бразилии Лулу да Силву, но ответа пока не получил. У бразильского лидера нет препятствий для разговора с Зеленским, но диалог не должен быть навязан, отмечал источник.

На полях саммита Зеленский впервые с начала военной операции России на Украине встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Нью-Дели за поддержку суверенитета Украины и гуманитарную помощь, а также призвал присоединиться к разработанной Киевом «формуле мира», которую Россия отвергла как нереалистичную.