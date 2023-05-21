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Зеленский на G7 впервые пообщается с президентом Южной Кореи

Зеленский на G7 впервые пообщается с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем
Встреча пройдет 21 мая в Хиросиме по просьбе Киева. Сеул отправил на Украину гуманитарную помощь, но отклонил запросы о летальном оружии
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images )

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Хиросиме, где проходит саммит G7, сообщает Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

Встреча пройдет в воскресенье по просьбе Киева. До этого Юн Сок Ёль пообщался с супругой украинского лидера Еленой Зеленской в Сеуле, которая попросила страну о дополнительной помощи.

Южная Корея отправила на Украину гуманитарную помощь, но отклонила запросы Киева о летальном оружии, указывает агентство.

Саммит G7 в японском городе Хиросима проходит с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Зеленский прибыл на саммит накануне. В Хиросиме он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — впервые с начала военных действий. Президент, в частности, призвал Моди присоединиться к украинской «формуле мира», которую впервые представил на саммите G20 в ноябре в Индонезии (российские власти считают эту формулу неприемлемой).

Индия не присоединилась к санкциям против России и нарастила закупки российских энергоносителей. Осенью прошлого года на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде индийский премьер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». Позднее он поддержал эту мысль: «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание. Наша эра не должна быть эпохой войн!».

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Пресс-служба Белого дома США, в свою очередь, анонсировала встречу президента Джо Байдена с украинским коллегой.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Южная Корея Украина G7
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