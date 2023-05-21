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Макрон назвал саммит G7 шансом повлиять на позицию Индии по Украине

Макрон назвал саммит G7 шансом повлиять на позиции Индии и Бразилии по ситуации на Украине
На мероприятии в Хиросиме украинский президент Владимир Зеленский уже встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и рассказал ему о потребностях Украины. Бразильский президент на предложение встретиться не ответил

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал саммит G7 возможностью повлиять на позиции развивающихся стран, в том числе Индии и Бразилии, по Украине. Свою позицию он высказал во время беседы с журналистами, передает Reuters.

Кроме того, он заявил, что конфликт на Украине не должен «быть заморожен», и для него требуется долгосрочное решение на основе международного права.

Ранее Макрон говорил, что присутствие президента Владимира Зеленского на саммите лидеров G7 может «изменить правила игры» для Украины. «Это уникальная возможность для Владимира Зеленского обсудить [вопросы] со своими союзниками по G7, а также выступить в защиту Украины против российского вторжения с лидерами стран Юга, приглашенными на саммит», — пояснял французский президент.

На полях саммита G7 в Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала российской военной операции встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях», — написал он в своем телеграм-канале и сообщил, что призвал Индию присоединиться к украинской «формуле мира».

Внезапный приезд Зеленского на саммит стал потенциальной «ловушкой» для лидеров стран, не входящих в G7, писал Bloomberg со ссылкой на источники среди бразильских чиновников. По данным агентства, Зеленский рассчитывал встретиться с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силва, но тот пока не ответил на предложение.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Лула да Силва Нарендра Моди Бразилия Индия Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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