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В Черновицкой области Украины избили священника УПЦ

В Черновицкой области Украины священника УПЦ избили сторонники ПЦУ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач Черновицкой области Украины Серафима Думитровича. Об этом сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в своем Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В епархии рассказали, что утром 20 мая к храму приехали сторонники ПЦУ, которые выломали запертую дверь здания, сломали решетку и вошли в церковь, где находились настоятель Серафим, староста и один верующий УПЦ. «В храме рейдеры ударили настоятеля по лицу, разбив ему губу, бросили на пол и стали избивать ногами. Во время избиения был разбит телефон отца Серафима. Жесткий диск с записью преступления на камерах видеонаблюдения забрали», — заявили в пресс-службе.

На место происшествия вызвали скорую помощь. После избиения связи с протоиереем Серафимом не было в течении пяти часов. Позже священник вышел на связь и рассказал, что он находится дома и лечится.

В Союзе православных журналистов утверждают, что сторонники ПЦУ «предпринимали неоднократные попытки отобрать храм у общины УПЦ в Рынгаче». В феврале община храма обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на нарушения прав верующих со стороны главы Черновицкой областной администрации Руслана Запаранюка. Они говорили, что чиновник внес изменения в документ, свидетельствующий о том, что храм в Рынгаче является частной собственностью, и передал его государству.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). В мае 2022 года, спустя два месяца после начала российской спецоперации на Украине, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

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Летом прошлого года власти Украины начали проводить обыски в помещениях УПЦ, заводить уголовные дела против священнослужителей и изымать недвижимость. В начале декабря Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций. В январе правительство Украины внесло в Верховную раду проект о запрете УПЦ в стране.

В марте власти объявили о расторжении с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры, которую церковь занимала с 2013 года, и предписали монахам покинуть лавру. На настоятеля лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) завели уголовное дело по статье о разжигании ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта.

В апреле в Черновцах избили епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ Никиту, сообщила Би-би-си представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева. По ее словам, около 22:35 на улице Сагайдачной водитель вышел из автомобиля, стал оскорблять священника и избивать его по лицу. Следователи начали расследование по ч. 1 ст. 296 УК («хулиганство»).

Теги
Украинская православная церковь ПЦУ священник избиение
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