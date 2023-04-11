В Волынской области Украины решили запретить УПЦ

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Власти Волынской области Украины единогласно проголосовали за запрет деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории региона. Об этом сообщил корреспондент «Суспільне», присутствовавший на заседании областного совета.

Депутаты рекомендовали Волынской областной военной администрации расторгнуть договоры аренды памятников архитектуры в регионе с общинами УПЦ, в том числе со Святогорским Успенским Зимненским ставропигиальным женским монастырем.

Члены Волынского облсовета также решили попросить президента Украины Владимира Зеленского внести на рассмотрение в парламент два законопроекта — о запрете деятельности Русской православной церкви и ее структур, а также об упрощении процедуры перехода религиозных общин из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала российской спецоперации на Украине, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

Летом прошлого года власти Украины начали проводить обыски в помещениях УПЦ, заводить уголовные дела против священнослужителей и изымать недвижимость. В начале декабря Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций. В январе правительство Украины внесло в Верховную раду проект о запрете УПЦ в стране.

В марте власти объявили о расторжении с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры, которую церковь занимала с 2013 года, и предписали монахам покинуть лавру. Затем правительство аннулировало распоряжение экс-президента страны Виктора Януковича о передаче обители в безвозмездное пользование УПЦ. Министр культуры Александр Ткаченко предложил монахам перейти в ПЦУ.

Прихожане церкви устроили протесты. 1 апреля суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) под домашний арест на два месяца. Украинские следователи установили, что митрополит Павел «оправдывал» действия России во время общения с прихожанами. В январе на Павла завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).

В Черновцах 10 апреля избили епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ Никиту, сообщила Би-би-си представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева. По ее словам, около 22:35 на улице Сагайдачной водитель вышел из автомобиля, стал оскорблять священника и избивать его по лицу. Следователи начали расследование по ч. 1 ст. 296 УК («хулиганство»).

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