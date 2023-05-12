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На Украине вынесли первый приговор митрополиту УПЦ за связи с Россией

СБУ: на Украине вынесли первый приговор митрополиту УПЦ за связи с Московским патриархатом
Бывший кировоградский митрополит Иосаф осужден на три года с испытательным сроком два года. Его обвинили в выполнении поручений патриарха Кирилла по оправданию «российской агрессии» и распространении «враждебной литературы»
Митрополит Иосаф
Митрополит Иосаф (Фото: Wikimedia Commons)

Районный суд города Кропивницкий вынес первый на Украине приговор священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ), экс-митрополиту Кировоградскому и Новомиргородскому Иосафу (Николай Губень), сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ). Осужден также секретарь митрополита.

СБУ утверждает, что они «публично восхваляли захват части территории Украины» и «раздували межрелигиозную рознь в регионе в пользу России». Епископ, по данным спецслужбы, входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла, постоянно был с ним на связи и выполнял его поручения, связанные с «оправданием» военных действий на Украине. СБУ сообщает, что Иосаф также встречался с главой РПЦ в России.

В церквях епархии, указывает спецслужба, «раздавали враждебную пропагандистскую литературу», во время обысков были найдены «пророссийские печатные материалы».

Митрополит и его секретарь «осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц)», сказано в сообщении. Обвиняемые признали вину, отметили в СБУ.

Суд назначил обоим наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. Им запрещено занимать руководящие должности в религиозных организациях в течение года.

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В апреле СБУ сообщила, что с 2022 года против священников УПЦ возбудили 61 уголовное дело, в отношении отдельных клириков (сан не уточнялся) вынесены семь приговоров. Двух иереев обменяли на украинских военных.

Среди тех священнослужителей, в отношении которых ведется расследование, — наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Его также обвиняют в оправдании действий России. С начала апреля клирик находится под домашним арестом. Вместо него наместником стал архимандрит Авраамий — он незадолго до этого перешел из УПЦ в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ).

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