Песков обвинил США в «печальной» ситуации с контролем над вооружениями
Ситуация в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности в мире ухудшается из-за действий США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног, время сокращается, как шагреневая кожа», — сказал Песков. Ситуацию в этой сфере он назвал печальной и возложил ответственность за нее на Вашингтон.
Между Россией и США нет «субстантивных контактов» по вопросу стратегической стабильности, добавил он, комментируя возможный выход американской стороны из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).
Сенаторы-республиканцы внесли в конгресс США законопроект о прекращении участия США в договоре. Документ также предполагает укрепление ядерных сил США и требование, чтобы любые будущие соглашения о контроле над вооружениями с Россией, которые налагают ограничения на арсеналы Москвы и Вашингтона, «ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие», и аналогичным образом ограничивали ядерный арсенал Китая.
В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ. В Госдепе США тем не менее считают, что российская сторона до сих пор связана условиями договора. Российский МИД сообщал, что, несмотря на приостановку участия, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет.
Договор СНВ-3 пришел на смену СНВ-1, который в 1991 году в Москве подписали президенты СССР Михаил Горбачев и США Джордж Буш-старший. Новое соглашение подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году в Праге, в 2021-м действующие президенты Владимир Путин и Джо Байден продлили его до 2026 года. Согласно документу, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.