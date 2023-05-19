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Песков обвинил США в «печальной» ситуации с контролем над вооружениями

Песков: ответственность за «печальную» ситуацию в контроле над вооружениями лежит на США
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (Фото: Chris Okula / U.S. Space / Global Look Press)

Ситуация в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности в мире ухудшается из-за действий США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног, время сокращается, как шагреневая кожа», — сказал Песков. Ситуацию в этой сфере он назвал печальной и возложил ответственность за нее на Вашингтон.

Между Россией и США нет «субстантивных контактов» по вопросу стратегической стабильности, добавил он, комментируя возможный выход американской стороны из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

Сенаторы-республиканцы внесли в конгресс США законопроект о прекращении участия США в договоре. Документ также предполагает укрепление ядерных сил США и требование, чтобы любые будущие соглашения о контроле над вооружениями с Россией, которые налагают ограничения на арсеналы Москвы и Вашингтона, «ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие», и аналогичным образом ограничивали ядерный арсенал Китая.

В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ. В Госдепе США тем не менее считают, что российская сторона до сих пор связана условиями договора. Российский МИД сообщал, что, несмотря на приостановку участия, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет.

Договор СНВ-3 пришел на смену СНВ-1, который в 1991 году в Москве подписали президенты СССР Михаил Горбачев и США Джордж Буш-старший. Новое соглашение подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году в Праге, в 2021-м действующие президенты Владимир Путин и Джо Байден продлили его до 2026 года. Согласно документу, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

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Теги
Дмитрий Песков Кремль США СНВ ядерная безопасность
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