Союз ближневосточных ТЦ допустил открытие в России сети с аналогами IKEA

Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может открыться в России

Фото: HomeboxStores / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Арабская сеть Home Box с товарами — аналогами IKEA может открыться в России. Об этом на форуме Mallpic сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан, его слова приводит «РИА Новости».

По его словам, сейчас компания ведет переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. «Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года», — добавил Шабан. Цены там «будут примерно такими, как были в IKEA».

Инвестиции в открытие одного магазина Шабан оценил в $2,5 млн и более.

РБК направил запрос в компанию Home Box и Ближневосточный союз торговых центров и ретейлеров.

Магазины шведской сети IKEA приостановили работу в России после начала военной операции на Украине. Летом 2022 года компания сократила свой бизнес в России и распродала оставшиеся товары. В феврале источники РБК сообщили, что Ingka Group, которой принадлежат магазины IKEA и ТЦ «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. Три завода компании (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) купили российские компании «Лузалес» и «Слотекс».

Home Box была основана в 2013 году в ОАЭ. У компании открыто более 30 магазинов, больше всего — в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Катаре.

В апреле в Москве открылся первый магазин белорусской Swed House с аналогами IKEA. Сеть продает продукцию шведского бренда и собственные товары.