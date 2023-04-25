Экс-менеджеры IKEA разработают онлайн-конструктор для «Яндекс.Маркета»

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Команда бывших менеджеров российской IKEA займется разработкой сервиса в виде онлайн-конструктора по подбору мебели для «Яндекс.Маркета». Об этом «Коммерсанту» сообщил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов и подтвердили в «Яндекс.Маркете».

Команду возглавит Алла Котюга, которая последние несколько лет руководила закупочным бизнесом IKEA в России. В компании уточнили, что созданный сервис будет предназначен для подбора мебели с большим количеством элементов, например кухонь или гардеробных систем.

Также экс-менеджеры IKEA займутся увеличением числа поставщиков и производителей мебели на «Яндекс.Маркете» и внедрением новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритной мебели.

Магазины шведской сети IKEA приостановили работу в России после начала военной операции на Украине. Летом 2022 года компания распродала оставшиеся товары и сократила бизнес в стране. В марте 2023 года три завода (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) группы Ingka, владельца IKEA, были проданы российскому лесопереработчику «Лузалес» и компании «Слотекс».

15 апреля в московском ТРЦ «Щелковский» открылся первый магазин белорусской Swed House с аналогами товаров шведской IKEA. Сеть реализует продукцию IKEA и товары под собственным брендом, произведенные на фабриках России, Китая, Белоруссии и Казахстана. В торговой точке в ТРЦ «Щелковский» представлены товары для кухни, в том числе посуда и столовые приборы, мебельные аксессуары и текстиль. Всего в столице планируется открыть десять магазинов Swed House площадью до 1 тыс. кв. м, а в ближайшие годы — до 50 магазинов по всей России.