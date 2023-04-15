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В России открылся первый белорусский магазин с аналогами товаров IKEA

В ТЦ «Щелковский» в Москве открылся первый магазин белорусского Swed House
Магазин площадью 330 кв. м. заработал в московском ТЦ «Щелковское». Как ожидается, к концу года в Москве откроются десять торговых точек Swed House
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России открылся первый магазин белорусской Swed House с аналогами товаров шведской IKEA, он заработал в торговом центре «Щелковский» в Москве, передает ТАСС.

На странице Swed House во «Вконтакте» говорится, что сеть реализует продукцию IKEA и товары под собственным брендом, произведенные на фабриках России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Площадь торговой точки в ТЦ «Щелковский» — 330 кв. м, там представлены товары для кухни, в том числе посуда и столовые приборы, мебельные аксессуары и текстиль.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров ранее допускал, что в этом году в Москве откроются десять магазинов Swed House площадью до 1 тыс. кв. м, а в ближайшие годы — до 50 магазинов по всей России.

Магазины IKEA приостановили работу в России после начала военных действий на Украине, компания также прекратила выпуск продукции на российских заводах. Летом она объявила, что сократит бизнес в России и начала поиск новых владельцев для производственных площадок. В марте текущего производственные активы группы Ingka, владельца IKEA, были проданы российскому лесопереработчику «Лузалес» и компании «Слотекс», специализирующейся на выпуске фасадов и кухонных столешниц.

Swed House принадлежит белорусскому ООО «Мердем». Директор компании Мурат Шагылыджов рассказывал РБК Life, что она с 2018 года поставляла хозяйственные товары в Белоруссию и Россию. В 2021-м «Мердем» запланировала открытие собственной сети с партнерами в Китае. Концепция поменялась в 2022 году, после ухода IKEA из России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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