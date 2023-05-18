Сенатор Круз: США работают над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана

В США сообщили о работе над ужесточением санкций против России

Американский сенатор Тед Круз сообщил, что работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана. С помощью новых мер он хочет помешать сотрудничеству двух стран.

«Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта,... который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений», — сказал Круз, выступая в институте Хадсона.

Он предложил ввести санкции против «банков, нефтяных танкеров, самолетов», которые используют Москва и Тегеран. Законопроектом также предлагается заморозить иранские активы на миллиарды долларов и обязать президента США Джо Байдена использовать их для компенсаций Украине.

Круз также обвинил американского президента в «поддержке обеих сторон конфликта в Украине». Он раскритиковал Байдена за то, что он предоставляет помощь Украине, при этом позволяя Ирану «продавать оружие Российской Федерации». Американская администрация, по словам сенатора, «влила в Иран миллиарды долларов, которые идут в беспилотники, используемые Россией».

«Если вы хотите, чтобы Россия проиграла в Украине <...>, один из самых важных шагов, которые мы можем предпринять, — остановить, устранить, российско-иранское сотрудничество. Мы должны помешать Джо Байдену... поддерживать обе стороны войны на Украине», — заявил сенатор.

Российская сторона отрицала, что Иран поставлял России дроны. В ноябре власти Ирана признали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военной операции и в небольшом количестве. После этого российская миссия при ООН подчеркнула, что иранские дроны на Украине не применялись.