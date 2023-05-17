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Россия и Иран договорились о совместной достройке дороги Решт — Астара

Путин подписал с президентом Ирана Раиси соглашение о достройке ж/д участка Решт — Астара
Министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш (в центре слева направо) во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве по созданию железной дороги Решт&nbsp;&mdash; Астара
Министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш (в центре слева направо) во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве по созданию железной дороги Решт — Астара (Фото: Алексей Большов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали соглашение о железной дороге между иранскими городами Решт и Астара. Церемония подписания проходила по видеосвязи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Договоренности предполагают сотрудничество Москвы и Тегерана в финансировании проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для строительства участка железной дороги протяженностью 162 км. Раиси назвал соглашение «очень большим и серьезным шагом в направлении развития двустороннего сотрудничества и многостороннего сотрудничества» с Россией. Коридор «Север — Юг», в рамках которого строятся пути, он назвал «символом дружбы многопланового характера» между странами.

Путин в свою очередь отметил, что строящаяся линия позволит наладить бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север — Юг». Сейчас на этом участке грузы перевозит автотранспорт — из-за этого товар приходится дважды перегружать с одного вида транспорта на другой.

Соглашение о создании коридора «Север — Юг» было подписано в 2000 году. Он обеспечит транспортную связь между Россией и Индией через Иран и Азербайджан. По международному транспортному коридору проходят три маршрута: транскаспийский предусматривает проход грузов через порты Астрахани и Махачкалы, западный — транспортировку по Азербайджану до пограничной станции Астара, восточный — железнодорожный маршрут из России с выходом на железнодорожную сеть Ирана по действующему пограничному переходу Теджен — Серахс. Россия запланировала выделить $1,5 млрд на развитие МТК «Север — Юг» до 2030 года.

По словам Путина, перевозки по коридору будут обладать «значительными конкурентными преимуществами»: например, доставка грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи будет занимать около десяти суток, тогда как при отправке традиционными торговыми маршрутами время в пути достигает 45 суток.

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Иран Эбрахим Раиси Владимир Путин транспортный коридор железная дорога
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политик, президент России

7 октября 1952 года
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