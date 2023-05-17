Министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш (в центре слева направо) во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве по созданию железной дороги Решт — Астара (Фото: Алексей Большов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали соглашение о железной дороге между иранскими городами Решт и Астара. Церемония подписания проходила по видеосвязи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Договоренности предполагают сотрудничество Москвы и Тегерана в финансировании проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для строительства участка железной дороги протяженностью 162 км. Раиси назвал соглашение «очень большим и серьезным шагом в направлении развития двустороннего сотрудничества и многостороннего сотрудничества» с Россией. Коридор «Север — Юг», в рамках которого строятся пути, он назвал «символом дружбы многопланового характера» между странами.

Путин в свою очередь отметил, что строящаяся линия позволит наладить бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север — Юг». Сейчас на этом участке грузы перевозит автотранспорт — из-за этого товар приходится дважды перегружать с одного вида транспорта на другой.