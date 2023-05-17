Россия и Иран договорились о совместной достройке дороги Решт — Астара
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали соглашение о железной дороге между иранскими городами Решт и Астара. Церемония подписания проходила по видеосвязи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Договоренности предполагают сотрудничество Москвы и Тегерана в финансировании проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для строительства участка железной дороги протяженностью 162 км. Раиси назвал соглашение «очень большим и серьезным шагом в направлении развития двустороннего сотрудничества и многостороннего сотрудничества» с Россией. Коридор «Север — Юг», в рамках которого строятся пути, он назвал «символом дружбы многопланового характера» между странами.
Путин в свою очередь отметил, что строящаяся линия позволит наладить бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север — Юг». Сейчас на этом участке грузы перевозит автотранспорт — из-за этого товар приходится дважды перегружать с одного вида транспорта на другой.
Соглашение о создании коридора «Север — Юг» было подписано в 2000 году. Он обеспечит транспортную связь между Россией и Индией через Иран и Азербайджан. По международному транспортному коридору проходят три маршрута: транскаспийский предусматривает проход грузов через порты Астрахани и Махачкалы, западный — транспортировку по Азербайджану до пограничной станции Астара, восточный — железнодорожный маршрут из России с выходом на железнодорожную сеть Ирана по действующему пограничному переходу Теджен — Серахс. Россия запланировала выделить $1,5 млрд на развитие МТК «Север — Юг» до 2030 года.
По словам Путина, перевозки по коридору будут обладать «значительными конкурентными преимуществами»: например, доставка грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи будет занимать около десяти суток, тогда как при отправке традиционными торговыми маршрутами время в пути достигает 45 суток.