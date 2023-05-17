Участники ликвидированного «Мемориала» учредили в Женеве ассоциацию

15 организаций, входивших в состав сети правозащитной организации «Мемориал» (признана в России иностранным агентом и ликвидирована), учредили в юрисдикции Женевы одноименную международную ассоциацию. Об этом правозащитники сообщили в Telegram.

Ассоциация продолжит деятельность «Мемориала» по исследованию политических репрессий. Правление международной структуры уже избрано, в состав вошли 11 человек, представляющих Россию, Францию, Италию, Украину, Израиль, Германию, Литву, Польшу, Великобританию, Чехию.

Сопредседателями стали профессор Андреа Гуллотта из Италии, председатель правления украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров и историк, одна из основателей «Мемориала» Ирина Щербакова.

«Мемориал» начал работу в России в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР. В 1989 году членом «Мемориала» стал будущий первый президент России Борис Ельцин.

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира. В «Мемориале» назвали премию данью уважения всему правозащитному сообществу, но отметили, что она вряд ли поможет в уменьшении давления.

В начале марта Следственный комитет завел дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) в отношении организации. Следствие заподозрило сотрудников в том, что они «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации». Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте».

По множеству адресов бывших сотрудников «Мемориала» в Москве, в том числе у зампредседателя Никиты Петрова, председателя правления Яна Рачинского и председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, прошли обыски. Последний также стал фигурантом дела о повторной дискредитации армии. Орлова отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.