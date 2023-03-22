Нобелевский комитет осудил уголовное преследование «Мемориала» в России

Осенью прошлого года «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. На этой неделе у участников и руководителей организации прошли обыски

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Норвежский Нобелевский комитет осудил проведение обысков и выдвижение обвинений против председателя правления международного правозащитного общества «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов) Яна Рачинского и сотрудников правозащитной организации. Об этом говорится в заявлении председателя комитета Берит Рейсс-Андерсен, которое цитирует AFP.

«Норвежский Нобелевский комитет выражает сожаление по поводу судебных исков, выдвинутых против Яна Рачинского и других ведущих членов «Мемориала». Выдвинутые против них обвинения необоснованны и должны быть сняты», — говорится в заявлении.

21 марта у сотрудников «Мемориала» прошли обыски. СК сообщил, что следственные действия проводились по делу о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК). Кроме Рачинского обыски прошли у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова и зампредседателя Никиты Петрова. Поводом, как пояснили в «Мемориале», стали составляемые организацией списки жертв политического террора, а именно: появление в них нескольких лиц, осужденных в годы Великой Отечественной войны по статье об измене Родине (ст. 58-1 УК РСФСР). Следствие утверждает, что сотрудники организации «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации».

В тот же день стало известно, что Орлов стал фигурантом дела о повторной дискредитации вооруженных сил из-за репоста в соцсети. Он находится под подпиской о невыезде.

«Мемориал» начал работу в России в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР. В 1989 году членом «Мемориала» стал будущий первый президент России Борис Ельцин. Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира.

В «Мемориале» настаивают, что никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала, а в оценке советской истории опираются на вердикт Конституционного суда России от 30 ноября 1992 года, где говорится, что «структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей».