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Нобелевская премия ,  
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«Мемориал» усомнился в возможности привезти в Россию полученную Нобелевку

Врученная «Мемориалу» Нобелевская премия мира — это знак моральной поддержки правозащитников, однако защитить их или решить финансовые проблемы она вряд ли сможет, считает руководство центра
Олег Орлов
Олег Орлов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Правозащитники из центра «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) прокомментировали РБК получение Нобелевской премии мира. Дать комментарий они смогли после того, как вышли с заседания суда, где рассматривается очередной иск Генпрокуратуры к организации.

«Премия очень важна, потому что на том депрессивном фоне, на котором мы в последние месяцы жили и работали, — эта премия дает новые моральные силы, моральное одобрение для всех нас, для наших коллег, и не только в «Мемориале». Эту премию мы расцениваем как дань уважения всему правозащитному сообществу. Поможет ли она в плане уменьшения давления на нас? Боюсь, что нет», — говорит сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов.

«Конечно, для нас это радость. Радость оказаться в одном ряду с отечественными лауреатами премии — Сахаровым, который был основателем «Мемориала»; Горбачевым, который начал эпохальные изменения в стране; [журналистом Дмитрием] Муратовым, с которым мы сотрудничаем. И очень приятно оказаться с теми, кому тоже сегодня присуждена эта премия. Я думаю, что общность правозащитников — самая главная общность», — считает председатель правления ликвидированного «Международного мемориала» Ян Рачинский.

Однако Рачинский усомнился в том, что «Мемориал» сможет получить денежную премию. Из-за санкций перевести деньги или привезти их в Россию наличными очень сложно. Отвечая на вопрос, на что организация могла бы потратить денежную премию, Рачинский сказал, что решения еще нет.

«Вы знаете, что сюда перевести какие-либо средства из Европы невозможно. И вряд ли это возможно везти чемоданами. Это довольно неопределенная правовая ситуация. Но, честно говоря, это вещь вторичная по сравнению со значением самой премии», — отметил он.

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Размер Нобелевской премии в этом году составит 10 млн шведских крон (около $0,9 млн), эту сумму «Мемориал» должен разделить с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод.

Суд сейчас рассматривает иск Генпрокуратуры к научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал», который в феврале получил от ликвидированного «Международного мемориала» помещение на Каретном Ряду. Прокуратура считает передачу фиктивной сделкой и требует обратить помещение в доход государства. В центре настаивают на законности передачи.

«Мемориал» — российская правозащитная организация. Она была учреждена в 1992 году в Москве, а до этого с 1987 года существовала в виде московской одноименной общественной группы. Одним из организаторов и первым почетным председателем «Мемориала» был академик Андрей Сахаров. Правозащитная организация исследовала политические репрессии в СССР.

В 2014 году юрлица «Мемориала» попали в России в реестр НКО-иноагентов. В список иноагентов также вошли региональные отделения центра, а в октябре 2016 года статус иноагента присвоили и международному «Мемориалу».

В декабре 2021 года правозащитный центр и историко-просветительское общество «Мемориал» были ликвидированы по решению судов. Генпрокуратура заявила, что международный «Мемориал», занимавшийся исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти об их жертвах, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства».

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
«Мемориал» Нобелевская премия мира
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