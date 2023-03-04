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СК завел дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников «Мемориала»

СК завел дело на сотрудников «Мемориала» по статье о реабилитации нацизма
В «Мемориале» обвинения сочли «фабрикацией дела на пустом месте» и заявили, что не отрицали выводы Нюрнбергского процесса, а в оценке советской истории опирались на вердикт Конституционного суда от 1992 года
Офис закрытого правозащитного центра &laquo;Мемориал&raquo; в Москве (признан НКО-иноагентом, Верховный суд России принял решении о его ликвидации в конце 2021 года)
Офис закрытого правозащитного центра «Мемориал» в Москве (признан НКО-иноагентом, Верховный суд России принял решении о его ликвидации в конце 2021 года) (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) в отношении международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признан НКО-иноагентом, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года), сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее об этом написал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. «Мемориал» занимался исследованиями политических репрессий в СССР и России.

По данным ТАСС, расследование проводится в отношении «неустановленных сотрудников» организации. «Следствие полагает, что ряд сотрудников «Мемориала» приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации», — сказал источник.

ВЧК-ОГПУ пишет, что, по версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала... а равно распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации».

Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте». Его заявление приведено на странице «Общество Мемориал» в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

«Международный «Мемориал» был ликвидирован решением Верховного суда РФ более года назад. Нынешние попытки возбудить вдогонку еще и уголовное дело выглядят нелепо — как самооправдание следственных органов и демонстрация бурной активности», — заявил он.

В «Мемориале» добавили, что никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала, а в оценке советской истории опирались на вердикт Конституционного суда от 30 ноября 1992 года, где говорится, что «структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей». «В деятельности международного «Мемориала» правонарушения не было, как нет и лиц, за него ответственных», — заявили в организации.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

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«Мемориал» начал работу в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР. В 1989 году членом «Мемориала» стал будущий первый президент России Борис Ельцин. В 2022 году организация стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира.

Верховный суд ликвидировал «Мемориал» в конце декабря 2021 года. Обратившаяся с соответствующим иском Генпрокуратура заявляла, что организация несет общественную угрозу, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства».

В Верховном суде решение объяснили тем, что «Мемориал» «скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента», «не обеспечила публичность своей деятельности», препятствовала «должному общественному контролю» и нарушила права граждан на достоверную информацию.

В СК начали проверку «Мемориала» в феврале 2022 года, после обращения от движения «Ветеранов России». Представители последнего заявляли, что нашли «нацистских пособников, указанных в базе данных жертв политических репрессий «Мемориала».

Источник РБК тогда говорил, что материалы проверки зарегистрированы в следственном отделе по Тверскому району управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве (этот же отдел, по данным ТАСС, сейчас расследует уголовное дело). Собеседник РБК указывал, что проверка проводится по сообщению, что общество «Мемориал» реабилитирует нацизм «путем отрицания, умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников, увековечивает их память как жертв политических репрессий в СССР».

В СК вызывали председателя правления международного «Мемориала» Яна Рачинского. Он заявлял РБК, что обращение от «Ветеранов России» поступило в следственные органы накануне заседания Верховного суда и «прокурор практически его цитировал». В «Мемориале» считают, что прокуратура использовала обращение без всякой проверки. Говоря о претензиях в нем, там добавили, что некоторые из незаконно репрессированных перед войной действительно позже сотрудничали с нацистами, но это «никак не отменяет факта незаконной репрессии и реабилитации».

Статья 354.1 УК («Реабилитация нацизма») предусматривает привлечение к ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного трибунала против нацистской Германии и стран оси, распространение ложной информации о действиях СССР во время Второй мировой войны и сведений о днях воинской славы и памятных датах, выражающих «явное неуважение к обществу», осквернение памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов.

Статья предусматривает штрафы в размере до 5 млн руб. и лишение свободы сроком до пяти лет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Любовь Порываева
«Мемориал» реабилитация нацизма уголовное дело
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