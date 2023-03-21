На председателя совета «Мемориала» завели уголовное дело о дискредитации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4) Инвестиции, 16:29
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:42
Путин заявил об откровенном обмене мнениями с Си Цзиньпином Политика, 17:37
Bloomberg назвал Маска головной болью для Вашингтона Политика, 17:33
Не только мама решает: как вовлеченное отцовство помогает детям в учебе Pro, 17:30
«Прагматичный миротворец» и лучший друг: мировые СМИ о визите Си в Москву Политика, 17:16
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 17:15
Кремль заявил о желании Запада «не разрешать» Украине мирные переговоры Политика, 17:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что такое проект Arbitrum. И почему это самый ожидаемый эирдроп года Крипто, 17:09
Вильфанд предложил водителям Москвы не менять резину до середины апреля Общество, 17:04
В Англии решили прерывать вечерние футбольные матчи во время Рамадана Спорт, 16:52
Goldman Sachs предсказал суперцикл на рынке сырьевых товаров Инвестиции, 16:52
В Марселе в порту на 72 часа отказались принимать контейнеры с грузом Общество, 16:48
Белый дом допустил передачу Киеву танков Abrams раньше срока Политика, 16:45
В Индии представили новое поколение Hyundai Solaris Авто, 16:43
Политика ,  
0 

На председателя совета «Мемориала» завели уголовное дело о дискредитации

На председателя совета «Мемориала» Орлова завели уголовное дело о дискредитации армии
Уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил завели на председателя совета «Мемориала» Олега Орлова. Накануне у сотрудников организации прошли обыски. СК сообщил, что они проводились по делу о реабилитации нацизма
Олег Орлов
Олег Орлов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом, ликвидирован) Олег Орлов стал фигурантом дела о повторной дискредитации российских Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3, до трех лет лишения свободы), сообщается в телеграм-канале «Общество Мемориал».

21 марта у сотрудников организации прошли обыски. СК сообщал, что следственные действия проводились по делу о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК). Наказание по статье — штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.

«Мемориал» начал работу в России в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР. В 1989 году членом «Мемориала» стал будущий первый президент России Борис Ельцин.

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира. В «Мемориале» премию назвали данью уважения всему правозащитному сообществу, но отметили, что она вряд ли поможет в уменьшении давления.

От Сахарова до ликвидации и Нобелевской премии: история «Мемориала»
Фотогалерея 

СК завел дело о реабилитации нацизма в отношении «Мемориала» в начале марта. Как сообщил источник ТАСС, дело возбудили против неустановленных сотрудников общества, которых следствие заподозрило в том, что они «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации». Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что, по версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала».

Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте». Он уточнял, что в обществе никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала. По его словам, в оценке советской истории сотрудники опирались на вердикт Конституционного суда от 30 ноября 1992 года.

Административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российских Вооруженных сил ввели в российское законодательство в начале марта 2022 года. Позднее ответственность распространили на фейки о работе Росгвардии и российских госорганов за рубежом, а также за дискредитацию всех участников военной операции на Украине.

Читайте на РБК Pro
Близкие не поддерживают — почему так происходит и что с этим делать
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
Девять признаков, при которых надо бежать от психотерапевта
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
«Мемориал» уголовное дело Олег Орлов дискредитация армии
Материалы по теме
СК сообщил об обысках у сотрудников «Мемориала» по 10 адресам
Политика
К сотрудникам «Мемориала» пришли с обысками
Политика
СК завел дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников «Мемориала»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter