На председателя совета «Мемориала» завели уголовное дело о дискредитации

Уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил завели на председателя совета «Мемориала» Олега Орлова. Накануне у сотрудников организации прошли обыски. СК сообщил, что они проводились по делу о реабилитации нацизма

Олег Орлов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом, ликвидирован) Олег Орлов стал фигурантом дела о повторной дискредитации российских Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3, до трех лет лишения свободы), сообщается в телеграм-канале «Общество Мемориал».

21 марта у сотрудников организации прошли обыски. СК сообщал, что следственные действия проводились по делу о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК). Наказание по статье — штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.

«Мемориал» начал работу в России в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР. В 1989 году членом «Мемориала» стал будущий первый президент России Борис Ельцин. Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира. В «Мемориале» премию назвали данью уважения всему правозащитному сообществу, но отметили, что она вряд ли поможет в уменьшении давления.

СК завел дело о реабилитации нацизма в отношении «Мемориала» в начале марта. Как сообщил источник ТАСС, дело возбудили против неустановленных сотрудников общества, которых следствие заподозрило в том, что они «приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации». Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что, по версии следствия, «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала».

Представитель «Мемориала» Никита Петров назвал обвинения организации в реабилитации нацизма «фабрикацией дела на пустом месте». Он уточнял, что в обществе никогда не отрицали и не ставили под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала. По его словам, в оценке советской истории сотрудники опирались на вердикт Конституционного суда от 30 ноября 1992 года.