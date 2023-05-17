Главы МИД России, Азербайджана и Армении встретятся в Москве 19 мая

Сергей Лавров и Арарат Мирзоян (Фото: МИД России)

Встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России пройдет 19 мая в Москве. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

Она сказала, что Россия готова содействовать Еревану и Баку в решении проблем политико-дипломатическим путем, «в том числе и в ходе запланированной на 19 мая в Москве трехсторонней встречи».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также проведет отдельные двусторонние встречи с азербайджанским и армянским коллегами — Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Кроме того, Байрамов и Мирзоян отдельно обсудят мирный договор.

По словам Захаровой, «предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов».

11 мая Минобороны Армении сообщило, что утром подразделения Вооруженных сил Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе населенного пункта Сотк на востоке страны. В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что это армянские силы, «еще более усугубляя ситуацию, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии». 12 мая министерства обороны Армении и Азербайджана снова обвинили друг друга в обстрелах.

21 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном, но Баку не принимает отправленные армянской стороной предложения и проект документа.

Прежде Пашинян говорил, что для достижения мира Еревану придется отказаться от территориальных претензий к другим странам и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в которую не входил Нагорный Карабах. 17 мая премьер-министр признал площадь Азербайджана равной площади Азербайджанской ССР с учетом Нагорного Карабаха.