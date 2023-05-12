Минобороны Армении и Азербайджана сообщили об обстрелах со стороны друг друга

В Армении и Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны друг друга

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обстрелах со стороны друг друга.

«Около 19:10 подразделения ВС Азербайджана, применив миномет, нарушили режим прекращения огня в направлении Кута. Подразделениями ВС Армении приняты соответствующие защитные и профилактические меры», — рассказали в Минобороны Армении.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили об обстрелах чуть ранее.

«В 17:15 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли минометному обстрелу противоположные позиции Азербайджанской армии», — заявили в ведомстве.

11 мая Минобороны Армении сообщило об обстреле в направлении населенного пункта Сотк со стороны Азербайджана. В Баку опровергли обстрел.

21 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном, но Баку не принимает отправленные армянской стороной предложения и проект документа.

Он ранее отмечал, что для достижения мира Еревану придется отказаться от территориальных претензий к другим странам и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в которую не входил Нагорный Карабах.