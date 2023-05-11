Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении населенного пункта Сотк на востоке страны, сообщили в армянском Минобороны.

«11 мая с 6:00 (5:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве утверждают, что по состоянию на 7:50 (6:50 мск) обстрел продолжается, с армянской стороны двое ранены. В 8:00 министерство сообщило об обстреле машины скорой помощи, которая перевозила раненого солдата.

В министерстве добавили, что сообщение Минобороны Азербайджана «о том, что якобы вечером 10 мая ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, в результате чего ранен военнослужащий ВС Азербайджана, не соответствует действительности».

В Минобороны Азербайджана заявили, что «с утра 11 мая Вооруженные силы Армении, еще более усугубляя ситуацию, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии, расположенной в Басаркечарском районе в направлении Зода (азербайджанское название населенного пункта Сотк. — РБК)».

23 апреля Минобороны Армении обвинило Азербайджан в гибели военнослужащего Артема Погосяна. Он погиб, по предварительным данным, в результате стрельбы со стороны соседнего государства. Власти Азербайджана отвергли причастность военных к гибели армянского военнослужащего и назвала информацию об обстреле не соответствующей действительности.

21 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном, но Баку не принимает отправленные армянской стороной предложения и проект документа.

Ранее он говорил, что для достижения мира Еревану придется отказаться от территориальных претензий к другим странам и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в которую не входил Нагорный Карабах.