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Пашинян признал площадь Азербайджана равной площади Азербайджанской ССР

Пашинян признал площадь Азербайджана равной 86 000 кв. км, как во времена СССР
Премьер заявил, что Ереван признает площадь Азербайджана равной площади Азербайджанской ССР с учетом Нагорного Карабаха и суверенитет страны в этих границах, а Баку готов сделать аналогичный шаг и признать суверенитет Армении
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Армения признает территориальную целостность Азербайджана как государства площадью 86 600 кв. км, а Баку признает территориальную целостность Армении как страны площадью 29 800 кв. км, заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике 17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает News.am.

Пашинян сообщил, что в октябре 2022 года в Праге было достигнуто соглашение между лидерами Армении и Азербайджана, согласно которому стороны регулируют свои отношения на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой административные границы Советской Армении и Советского Азербайджана становятся государственными. Он также отметил, что три дня назад на переговорах в Брюсселе при посредничестве главы европейской дипломатии Шарля Мишеля удалось «сделать шаг вперед» и договориться, что Армения признает целостность Азербайджана площадью 86 600 кв. км, а Азербайджан признает целостность Армении площадью 29 800 кв. км. Именно такая была у Азербайджана в составе СССР с учетом Нагорного Карабаха, который был частью Азербайджанской союзной республики.

Пашинян также напомнил, что из-за незаконной блокировки Лачинского коридора — единственной трассы, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом — армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, столкнулись с гуманитарным кризисом, который должен быть разрешен при участии европейской миссии. Это должно стать приоритетной целью следующих переговоров, отметил президент Армении.

Это не первый раз, когда Пашинян заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. В частности, такое заявление он делал 18 апреля. Армянская оппозиция расценила его слова как сдачу Нагорного Карабаха, который входил в Азербайджанскую ССР и после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана. После завершения первой карабахской войны в 1994 году регион фактически находился под контролем Армении, хотя независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ереван поддержал, но юридически не признал.

Заявление Пашиняна о готовности отказаться от претензий на Нагорный Карабах и подписать документы, где фигурирует площадь Армении в 29 800 кв. км, сделанное в сентябре 2022 года, спровоцировало протесты в Ереване, Степанакерте других городах.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Азербайджан Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах
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