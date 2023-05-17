Великобритания отказалась передавать Украине истребители

Министр обороны Великобритании Уоллес: мы не будем передавать Украине истребители

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Великобритания не будет отправлять Украине истребители Eurofighter Typhoon. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с германским коллегой Борисом Писториусом.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребители в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что <...> Typhoon — неподходящий выбор», — сообщил Уоллес (цитата по Sky News).

По его словам, для управления истребителями нужно будет также направить на Украину экипажи, но «ни одна европейская нация», включая Великобританию, не будет вводить свои войска в зону боевых действий. Тем не менее Лондон готов заняться обучением украинских пилотов для управления боевыми самолетами. Он уточнил, что это «займет много времени».

Великобритания и Нидерланды договорились создать «международную коалицию» по закупкам истребителей F-16 для Украины. Премьер-министры Риши Сунак и Марк Рютте пообещали «работать над созданием международной коалиции, чтобы предоставить Украине боевые возможности авиации, поддерживая ее во всем, от обучения до закупки самолетов». Страна-производитель F-16 — США — пока отвечает отказом на просьбы поставить Украине истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал европейские страны и Великобританию передать истребители. После переговоров с Сунаком накануне он заявил, что Киев «не может контролировать небо». Британский премьер-министр пообещал помочь Украине в подготовке пилотов и логистике при поставках.

Кремль, комментируя дискуссии на Западе относительно поставок Киеву самолетов, заявил, что они демонстрируют «растущую вовлеченность Великобритании» и других западных стран в конфликт, «исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью».