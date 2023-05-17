Великобритания отказалась передавать Украине истребители

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
Tether решила регулярно покупать биткоины на миллионы долларов Крипто, 17:11
ФНС начала проверку Насти Ивлеевой на неуплату налогов Общество, 17:08
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки Политика, 17:03
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового Pro, 16:58
Рекордсмена мира в беге отстранили за допинг Спорт, 16:54
СК пришел с обысками в ЧОП не пропустивших Бастрыкина охранников Общество, 16:52
Путин объяснил сокращение добычи газа Экономика, 16:49
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Maer пригласил россиян на первый детектив Шахназарова Пресс-релиз, 16:47
Главы МИД России, Азербайджана и Армении встретятся в Москве 19 мая Политика, 16:42
Путин счел изменение представлений о традиционных ценностях угрозой детям Политика, 16:35
МИД объяснил взаимностью ограничения на счета посольства Финляндии Политика, 16:30
В Тамбове неизвестные украли из ТЦ банкомат. Видео Общество, 16:29
Должностные инструкции никто не читает. Какова альтернатива Pro, 16:27
Федерация дзюдо извинилась перед россиянином за ошибку судей в финале ЧМ Спорт, 16:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Великобритания отказалась передавать Украине истребители

Министр обороны Великобритании Уоллес: мы не будем передавать Украине истребители
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Великобритания не будет отправлять Украине истребители Eurofighter Typhoon. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с германским коллегой Борисом Писториусом.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребители в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что <...> Typhoon — неподходящий выбор», — сообщил Уоллес (цитата по Sky News).

По его словам, для управления истребителями нужно будет также направить на Украину экипажи, но «ни одна европейская нация», включая Великобританию, не будет вводить свои войска в зону боевых действий. Тем не менее Лондон готов заняться обучением украинских пилотов для управления боевыми самолетами. Он уточнил, что это «займет много времени».

Великобритания и Нидерланды договорились создать «международную коалицию» по закупкам истребителей F-16 для Украины. Премьер-министры Риши Сунак и Марк Рютте пообещали «работать над созданием международной коалиции, чтобы предоставить Украине боевые возможности авиации, поддерживая ее во всем, от обучения до закупки самолетов». Страна-производитель F-16 — США — пока отвечает отказом на просьбы поставить Украине истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал европейские страны и Великобританию передать истребители. После переговоров с Сунаком накануне он заявил, что Киев «не может контролировать небо». Британский премьер-министр пообещал помочь Украине в подготовке пилотов и логистике при поставках.

Кремль, комментируя дискуссии на Западе относительно поставок Киеву самолетов, заявил, что они демонстрируют «растущую вовлеченность Великобритании» и других западных стран в конфликт, «исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью».

Читайте на РБК Pro
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Как защитить бизнес от необоснованных притязаний налоговой
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Теги
Великобритания истребители Украина Бен Уоллес
Материалы по теме
Президент Польши исключил поставку Украине истребителей F-16
Политика
Кулеба сообщил о прогрессе в переговорах об истребителях F-16
Политика
Польша сообщила о передаче Украине всех обещанных МиГ-29
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter