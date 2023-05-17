Австралия отменила саммит QUAD после того, как стало известно, что на нем не будет Байдена

В Австралии отменили саммит QUAD после решения Байдена не ехать на него

Саммит четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием лидеров Австралии, Индии, США и Японии не состоится после отмены визита президента Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Ранее в администрации Байдена сообщили, что он не поедет в Сидней, где должен был проходить саммит, из-за ситуации с американским госдолгом и потенциальным дефолтом.

«Встреча QUAD не состоится в Сиднее на следующей неделе», — заявил Альбанезе. Саммит должен был пройти 23-24 мая.

Предела лимит госдолга США достиг еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Минфин США предупредил, что страна уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погасить платежи.

В конгрессе США идет обсуждение предложенного республиканцами законопроекта, согласно которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но при этом уменьшат расходы на $4,5 трлн. План не поддерживают демократы. Сегодня прошла очередная встреча Байдена с конгрессменами. Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти, допустил, что достичь договоренности две партии смогут к концу недели, однако пока, по его словам, они все еще «далеки друг от друга».