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В США заявили, что демократы и республиканцы «далеки» в решении по долгу

Спикер палаты представителей США: демократы и республиканцы «далеки» в решении по госдолгу
В конгрессе США две партии не могут принять законопроект, который решит, что делать с госдолгом — страна уже достигла его лимита и находится на грани дефолта. Байден отметил, что возможность достичь двухпартийного соглашения есть
Встреча Байдена с представителями конгресса
Встреча Байдена с представителями конгресса (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

В Белом доме прошла очередная встреча президента Джо Байдена и представителей конгресса по вопросу о лимите госдолга, сообщает The New York Times.

Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти, допустил, что достичь договоренности две партии смогут к концу недели, однако пока, по его словам, они все еще «далеки друг от друга».

Конгрессмен рассказал, что Байден сузил круг лиц, участвующих в переговорах, и теперь диалог будет идти почти «напрямую».

Чак Шумер, демократ и лидер большинства в другой палате конгресса, сенате, а также его сопартиец Хаким Джеффрис, лидер меньшинства в палате представителей, заявили, что «взяли на себя обязательство» согласовать двухпартийный законопроект относительно лимита госдолга. По словам Джеффриса, на это необходимы одна-две недели.

Белый дом по итогам встречи сообщил, что Байден «с оптимизмом» смотрит на решение проблемы с долгом. По его мнению, «предстоит еще много работы», но возможность достижений двухпартийного соглашения есть, если обе партии «признают, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет».

Лимита госдолга в размере $31,4 трлн США достигли в январе этого года. Министр финансов Джанет Йеллен предупреждала, что правительство уже к 1 июня может оказаться без средств для погашения платежей, если потолок долга не будет повышен или приостановлен. В противном случае страну ожидает дефолт.

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Республиканская партия в конгрессе предложила свой законопроект, согласно которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но расходы уменьшат на $4,5 трлн. Палата представителей приняла его, но «с трудом», отмечал Reuters. Демократы настаивали, чтобы решение о повышении потолка долга было принято без сокращения расходов.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госдолг США Джо Байден Кевин Маккарти Конгресс дефолт
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