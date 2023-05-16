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В Екатеринбурге объяснили пометку об иноагентстве под барельефом Ройзмана

Мэрия Екатеринбурга: пометка об иноагентстве у барельефа Ройзмана нужна для информирования
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Пометку о статусе иностранного агента под барельефом экс-мэра города Евгения Ройзмана (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) в мэрии установили «с целью информирования посетителей о статусе Ройзмана Е.В. как иноагента». Об этом РБК сообщили в городской администрации.

Барельеф с изображением Евгения Ройзмана официально открыли в январе, он висит в «Галерее глав» в здании мэрии. Таблички об иноагентстве под ним изначально не было, ее заметили в начале мая.

Нынешний глава города Алексей Орлов на церемонии открытия сказал, что статус иноагента не мог помешать установке барельефа Ройзмана. «Это человек, которого избрали. В 2013 году это был всенародно избранный глава Екатеринбурга. Из песни слов, извините меня, не выкинешь. Поэтому я считаю, что это просто историческая справедливость», — заявил он.

Ройзман не смог посетить открытие барельефа, так как ему запрещено посещать публичные мероприятия по уголовному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Дело возбудили летом после трех протоколов по аналогичной административной статье. Сам экс-мэр говорил, что дело завели «фактически за одну фразу», на заседании 26 апреля он отказался признать вину.

В ноябре 2022 года Минюст внес Ройзмана в реестр иноагентов.

Теги
Екатеринбург Евгений Ройзман иноагент новости
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