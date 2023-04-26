Ройзман не признал вину в дискредитации армии

Евгений Ройзман (Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (объявлен иноагентом) не признал вину в дискредитации российской армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».

26 апреля в Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит заседание по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) против Евгения Ройзмана. Он заявил, что не признает вину. По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

28 марта прокуратура утвердила обвинение по делу Ройзмана о дискредитации армии, «совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние». Уголовное дело против Ройзмана возбудили летом после того, как на экс-мэра Екатеринбурга составили три административных протокола о дискредитации армии. Сам экс-мэр ранее говорил, что дело завели «фактически за одну фразу».

Суд Екатеринбурга в связи с уголовным делом назначил Ройзману запрет определенных действий. Ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.