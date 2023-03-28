Прокуратура утвердила обвинение по делу Ройзмана о дискредитации армии

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о дискредитации армии в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом). Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Ройзмана обвиняют по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело передадут в суд после вручения обвинительного заключения.

Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил РБК, что заключение пока не передавали. «Нам пока не вручили обвинительного заключения, поэтому комментировать подробно рано. Мы будем стремиться к оправданию, потому что обвинение, которое имеется на сегодняшний день в отношении Евгения Вадимовича, на мой взгляд, незаконно», — сказал РБК Идамжапов.

29 марта в отношении политика составили три протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Ройзмана обвинили по ст. 20.3.3 КоАП. Эта статья предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Обвинение по уголовному делу Ройзману предъявили в конце августа прошлого года. По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Ройзман говорил, что дело завели «фактически за одну фразу» и свою вину не признал.

В рамках этого дела Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Ему запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет.