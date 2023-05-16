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В МИД Армении рассказали, что Совбез страны обсуждал выход из ОДКБ

Замглавы МИД Армении: Совбез страны обсуждал выход из ОДКБ в 2022 году
Фото: Константин Морозов / РИА Новости
Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Совет безопасности Армении в сентябре 2022 года обсуждал выход из Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян. Его слова приводит 168.am.

«Тогда было принято решение не идти на этот шаг, продолжить работу, потому что по тем вопросам, которые потом обсуждались в ходе саммита ОДКБ, работа продолжается. Как вы знаете, мы объявили об этом. На данный момент о выходе из ОДКБ речи не идет», — сказал он.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ «выходит из Армении» и Ереван это «беспокоит». Он не раз выступал с критикой ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана, который в организацию не входит.

В сентябре 2022 года Азербайджан нанес удары по армянской территории, Ереван потребовал, чтобы ОДКБ вмешалась, организация направила в Армению миссию, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего.

В ноябре Пашинян не стал подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия со стороны организации политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении. После этого Армения отказалась проводить совместные учения ОДКБ «Нерушимое братство» в стране, а позже отказалась и от своей квоты на должность председателя ОДКБ. Несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Армения не выйдет из ОДКБ.

В апреле этого года, через месяц после слов о выходе ОДКБ из Армении, Пашинян заявил, что Армения готова к размещению наблюдательной миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе, но она должна показать свою эффективность.
 

Теги
Армения Совбез МИД Никол Пашинян ОДКБ
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