Песков пообещал проинформировать о принятии решения по зерновой сделке

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Кремль проинформирует о дальнейшей судьбе зерновой сделки, когда будет принято решение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Представитель Кремля добавил, что вопросы по выполнению российской части соглашения «по-прежнему остаются открытыми» и их «очень много», но «в целом контакты продолжаются».

По данным источника «РИА Новости», знакомого с переговорами о продлении сделки, «радующих перспектив» нет. Он отметил, что «все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», но также сказал, что переговоры, которые пройдут 18 мая, будут «последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры зашли в тупик».

Источник ТАСС, напротив, утверждает, что сделка будет продлена.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин предупреждал, что зерновая сделка может прекратить существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса с учетом российских требований.

Украинская сторона не исключает, что сделка перестанет действовать после 18 мая, заявила посол МИДа по особым поручениям Ольга Трофимцева. Она назвала ситуацию вокруг соглашения неопределенной и сказала, что Киев получает на этот счет противоречивые сигналы.

В прошлом июле Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. Она подразумевает вывоз зерна из украинских портов и снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Сделку несколько раз продлевали. Срок ее действия истекает 18 мая.