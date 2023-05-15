В МИД Украины заявили о противоречивых сигналах о судьбе зерновой сделки

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Украина не исключает, что зерновая сделка прекратит действовать в день своего истечения, 18 мая, заявила на брифинге посол МИДа по особым поручениям Ольга Трофимцева, передает Reuters.

Трофимцева назвала ситуацию вокруг соглашения неопределенной и сказала, что Киев получает на этот счет противоречивые сигналы. По ее словам, на текущей неделе дополнительных переговоров не планируется.

Россия и Украина по отдельности заключили соглашения с Турцией и ООН в прошлом июле. Они подразумевают вывоз зерна из украинских портов. Отдельно Россия договорилась с ООН, что та будет способствовать снятию ограничений на экспорт российской продукции. Срок действия соглашения истекает 18 мая. Стороны пока не договорились о его продлении, хотя на этом настаивают Украина, ООН и западные страны. В России же заявляют, что часть соглашения о снятии ограничений на российские удобрения и продовольствие не выполняется.

На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча делегаций на высоком уровне по зерновой сделке. 10 мая источник ТАСС сообщил, что, несмотря на разногласия, стороны договорились продлить соглашение после 18 мая и «есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в него включен».

Замглавы МИД России Сергей Вершинин на следующий день сказал, что без консенсуса по российской части сделки последняя прекратит свое существование. В Турции позже заявили, что стороны движутся к договоренности о продлении соглашения.