Небензя не увидел подвижек в выполнении российской части зерновой сделки

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Россия не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки, касающейся экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Стенограмма его речи опубликована на сайте постпредства.

Небензя отметил, что основной российский банк, специализирующийся на финансовых расчетах по экспорту сельхозпродукции, Россельхозбанк, остается под санкциями. «Российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия», — подчеркнул он.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. Она подразумевает вывоз зерна из украинских портов и снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Сделку несколько раз продлевали. Срок ее действия истекает 18 мая.

В Кремле в конце апреля заявили, что шансы на следующее продление невелики, так как часть сделки не выполняется. МИД России перечислил «системные проблемы» сделки, в том числе необходимость возобновить поставки сельхозтехники в Россию и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча делегаций на высоком уровне по зерновой сделке. 10 мая источник ТАСС сообщил, что стороны согласились продлить зерновую сделку после 18 мая, несмотря на имеющиеся разногласия. Официально об этом не заявлялось.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин на следующий день сказал, что без консенсуса по российской части сделки последняя прекратит свое существование. По словам посла МИД Украины по особым поручениям Ольги Трофимцевой, Киев не исключает, что соглашение перестанет действовать в день своего истечения, 18 мая.