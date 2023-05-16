«РИА Новости» узнало об отсутствии перспектив по зерновой сделке

«РИА Новости»: на сегодняшний день «радующих перспектив» по продлению зерновой сделки нет

На сегодняшний день «радующих перспектив» по продлению зерновой сделки нет, заявил источник «РИА Новости», знакомый с переговорами.

«Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, их [перспектив] нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что переговоры технических делегаций по этому вопросу будут проходить до 18 мая. Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин предупреждал, что зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса с учетом российских требований.

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