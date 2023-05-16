Европейский банк оценил рост экономик стран Центральной Азии из-за России

ЕБРР: экономика Центральной Азии вырастет на 5% в этом году из-за компаний России

Вид на Астану (Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press)

Экономика Центральной Азии, вероятно, вырастет на 5% в текущем и следующем годах из-за российских компаний, которые открывают свой бизнес в странах этого региона, сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Банк ожидает, что экономики Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана вырастут в среднем не менее чем на 5,2% в этом году. В 2024-м экономика региона продолжит расти примерно на 5,4% благодаря перемещению предприятий из России в эти страны и релокации, а также за счет увеличения экспорта товаров из Китая.

«Большинство стран региона укрепили свое торговое сотрудничество с Россией, выступая в качестве посредников и поставляя свою продукцию в освободившееся место, которое появилось в результате ухода международных компаний с российского рынка», — говорится в заявлении ЕБРР.

Банк также сообщает об увеличении денежных переводов благодаря устойчивому спросу на рабочую силу в России.

В целом, согласно прогнозу ЕБРР, экономики стран Центральной Азии вырастут:

в Казахстане — на 3,9% в нынешнем году и на 4,2% в следующем;

в Киргизии — на 7% в нынешнем году и на 7,2% в следующем;

в Монголии — на 7,2% в нынешнему году и на 7,5% в следующем (в частности, благодаря восстановлению туризма и торговле с Китаем);

в Таджикистане — на 7,5% в нынешнем и следующем годах;

в Узбекистане — на 6,5% в нынешнем и следующем годах.

По словам главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик, около 15,5 тыс. предприятий в Казахстане теперь имеют российский капитал и это вдвое больше, чем год назад. Аналогичный рост наблюдается и в Киргизии.

«Эти страны извлекают выгоду из притока капитала, поскольку россияне переводят свои сбережения за границу, там создаются российские компании. Люди, которые пересекают границу, образованные, состоятельные, и страны Центральной Азии облегчают им работу», — отметила Яворчик.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) учрежден в 1991 году для поддержки рыночной экономики в странах от Центральной Европы до Центральной Азии. Он ведет свою деятельность в 34 государствах в регионах: Центральная Азия, Центральная Европа и Балтия, Восточная Европа и Кавказ, Юго-Восточная Европа, Западные Балканы, Южное и Восточное Средиземноморье, а также Турция.

Об опасениях, что некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, рассказал 16 мая замглавы российского МИДа Михаил Галузин. По его словам, позиции Москвы и центральноазиатских государств в том, что односторонние санкции неприемлемы, совпадают. Но некоторые страны «не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам».

Как сообщала The Financial Times, после начала военных действий на Украине из Евросоюза в Россию под предлогом транзита в другие государства, в том числе в Казахстан и Киргизию, ввезли товары на $2 млрд, при этом около половины из них не достигло пунктов назначения.