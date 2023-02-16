ЕБРР связал рост экономик Центральной Азии с релокацией бизнеса из России

Рост экономик Центральной Азии в следующие два года будет выше, чем в других регионах присутствия ЕБРР. Не последнюю роль в этом сыграла релокация российского бизнеса и новые схемы торговли

Самарканд, Узбекистан (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Рост экономик стран Центральной Азии составит 4,9% в 2023 году и 5,4% в 2024-м, такую оценку приводит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем докладе.

Как отмечено в документе, ускорение роста связано с притоком инвестиций в инфраструктуру, высокими ценами на энергоносители и релокацией бизнеса из России. «Небольшой пересмотр в сторону повышения по сравнению с сентябрем отражает повышение цен на нефть и газ в странах — экспортерах сырьевых товаров и увеличение притока рабочей силы, капитала и денежных переводов, а также расширение торговли через посредников», — отмечается в докладе.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) учрежден в 1991 году для поддержки рыночной экономики в странах от Центральной Европы до Центральной Азии. Он ведет свою деятельность в 34 государствах в регионах: Центральная Азия, Центральная Европа и Балтия, Восточная Европа и Кавказ, Юго-Восточная Европа, Западные Балканы, Южное и Восточное Средиземноморье, а также Турция.

Усредненный экономический рост в Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане в 2023 году ожидается на самом высоком уровне среди всех стран, в которых банк ведет свою деятельность (общий прогноз по всем регионам — рост на 2,1%). Больше всего реальный ВВП вырастет в Таджикистане (8%), Киргизии и Монголии (по 7%), Туркмении и Узбекистане (по 6,5%). В Казахстане он будет на уровне 3,5%.

В докладе также отмечается, что в странах Центральной Азии (Киргизия, Казахстан и Узбекистан) и Закавказья (Армении и Грузии) в сентябре—октябре 2022 года наблюдался рост реальной заработной платы в отличие от других стран присутствия ЕБРР. Согласно документу, это было подкреплено как ростом экспорта и импорта, так и потоками инвестиций и приездом образованных мигрантов из России, а также высокими ценами на энергоносители.

Как отметили эксперты, экспорт из ЕС, Великобритании и США в Среднюю Азию и Кавказ резко увеличился, что указывает на рост посреднической торговли: товары экспортируются в страны Центральной Азии, а затем перепродаются в Россию. В Армении и Киргизии такая торговля составила 4–6% ВВП. Она привела к росту индустрии логистики, которая поддерживает укрепление местной валюты к доллару, отметили в ЕБРР.