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В Италии заявили об опасной волне миграции в случае срыва сделки по зерну

Глава МИД Италии: непродление зерновой сделки может вызвать новую волну миграции в Европе
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Решение не продлевать зерновую сделку может привести к опасной волне миграции из африканских стран в Европу. Об этом заявил глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью il Messaggero.

«Это сценарий, который мы не хотим рассматривать, это касается жизни миллионов людей за чертой бедности. В странах Центральной Африки и к югу от Сахары возникнет кризис, который, наряду с войной в Судане, рискует вызвать очень опасную спираль на миграционном фронте», — отметил он.

Таяни добавил, что новую волну миграции может вызвать нестабильность на рынках из-за отсутствия зерна и продовольственных товаров первой необходимости.

Глава МИД Италии подчеркнул, что зерновая сделка должна продолжить свое существование, и выразил надежду на независимое посредничество Турции в данном вопросе.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. После этого ее несколько раз продлевали. Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая.

В Кремле в конце апреля заявили, что шансы на следующее продление невелики, так как часть сделки не выполняется. МИД России перечислил «системные проблемы» сделки, в том числе необходимость возобновить поставки сельхозтехники в Россию и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса с учетом российских требований.

Посол МИД Украины по особым поручениям Ольга Трофимцева также заявила, что Киев не исключает, что зерновая сделка прекратит действовать 18 мая. Она назвала ситуацию вокруг соглашения неопределенной и сказала, что Киев получает на этот счет противоречивые сигналы.

В то же время 10 мая источник ТАСС сообщил, что стороны пришли к соглашению продлить зерновую сделку после 18 мая, несмотря на имеющиеся разногласия. Официального подтверждения этой информации не было.

Теги
миграция кризис Европа Зерновая сделка зерно
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