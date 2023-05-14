Самолеты и пожарный поезд направили для тушения пожара в Зауралье
МЧС увеличило группировку сил и средств для тушения природного пожара около населенных пунктов Зырянка и Новая Заварина в Курганской области, сообщили в региональном управлении ведомства.
Возгорание тушат 165 человек и 36 единиц техники. К месту пожара направили самолеты Ил-76 и Бе-200, а также пожарный поезд. Площадь пожара составляет 3,5 км. Местных жителей эвакуируют.
Пожары в Курганской области продолжаются третью неделю, они затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы. Из-за угрозы задымления из нескольких деревень, поселков и СНТ эвакуировали жителей. 8 мая в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.
10 мая в ведомстве сообщили о ликвидации всех пожаров, угрожавших населенным пунктам. В тушении принимали участие свыше 1 тыс. спасателей и более 300 единиц техники, включая авиацию. ТАСС сообщал со ссылкой на источник в экстренных службах, что огонь уничтожил более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений на территории региона. По данным агентства, при пожарах погиб 21 человек.
Следственный комитет завел уголовное дело о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.