Ученые предупредили о снижении качества воздуха из-за пожаров в России

Ученые из ЕС предупредили о снижении качества воздуха из-за пожаров в России и Канаде

Из-за лесных пожаров в Канаде и России происходит выброс значительных объемов углекислого газа, что приводит к ухудшению качества воздуха

Фото: Tracy Barbutes / Reuters

Природные пожары, которые охватили бореальные (северные) леса в России и Канаде, приводят к выбросу большого объема углекислого газа в атмосферу и снижению качества воздуха, сообщает The Financial Timеs (FT) со ссылкой на данные европейской программы по наблюдению за Землей.

В Канаде, в провинции Альберта, отмечает газета, с начала года сгорело 1 млн акров (более 400 тыс. га) леса, что привело к выбросу 5 млн Мт углерода, согласно данным службы мониторинга атмосферы Copernicus. Это составляет примерно 90% от общего выброса в Канаде за период, когда число пожаров возросло. Из-за пожаров в стране эвакуировали несколько десятков тысяч человек, расположенные в Альберте нефтегазовые производства в некоторых случаях были вынуждены скорректировать свою работу.

Copernicus отмечает, что для России общий расчетный объем выбросов углерода от лесных пожаров пока ниже среднего. Однако старший научный сотрудник проекта Марк Паррингтон предупредил, что масштаб и интенсивность нынешних пожаров говорят о риске возникновения новых в случае, если в течение нескольких недель сохранится более сухая, чем обычно, погода.

В прошлом году, отмечает FT со ссылкой на Международное энергетическое агентство, глобальные выбросы СО2 в мире составили 36,8 Гт — это был новый рекорд.

В России пожары охватили несколько регионов — в частности, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Тюменскую области. В них в связи с пожарами вводили режим ЧС. В отдельных случаях пожары приводили к уничтожению десятков жилых домов и даже целых сел.

Например, в Курганской области в результате пожара в деревне Логоушка в Кетовском районе выгорела улица — это большая часть населенного пункта, сгорели десятки жилых домов и других построек. Почти полностью выгорело и село Юлдус Шадринского района. В регионе, по информации медиков, в пожарах погибли более 20 человек.

По данным Рослесхоза на 13 мая, в Свердловской, Тюменской и Курганской областях шла ликвидация около 20 лесных пожаров, больше всего лесов горят в уральском регионе — на площади 22 тыс. га.