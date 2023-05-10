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В Курганской области потушили все пожары, угрожавшие населенным пунктам

МЧС: потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области
В Курганской области с 7 мая действует режим ЧС из-за лесных пожаров. В МЧС сообщили, что к 10 мая все угрожавшие населенным пунктам пожары потушены, от стихии удалось спасти более 20 тыс. жилых домов
Фото: ГУ МЧС по Курганской области
Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Курганской области потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сказали в пресс-службе.

От огня удалось спасти более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения, добавили в МЧС.

На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим ЧС. Пожары затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы. Из-за угрозы задымления из нескольких деревень, поселков и СНТ эвакуировали жителей. 8 мая в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.

Большинство пожаров локализовали накануне. В тушении принимали участие свыше 1 тыс. спасателей и более 300 единиц техники, включая авиацию. ТАСС сообщал со ссылкой на источник в экстренных службах, что огонь уничтожил более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений на территории региона. По данным агентства, при пожарах погиб 21 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

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МЧС отмечало, что с начала апреля провело около 900 рейдов по области, в ходе них было составлено свыше 650 административных протоколов за сжигание сухой травы, мусора, 570 — за отсутствие очистки территорий. С начала года были установлены 46 поджигателей, из-за которых возникли ландшафтные пожары. Среди них есть дети. В отношении некоторых виновников пожаров были возбуждены уголовные дела, также были выписаны 24 штрафа и одно предупреждение.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МЧС Курганская область пожары режим ЧС
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